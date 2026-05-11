France
Société

Un violon spolié par les nazis en 1944 aurait refait surface 82 ans plus tard, lors d’un concert à Colmar

Un violon spolié par les nazis en 1944 aurait refait surface 82 ans plus tard, lors d’un concert à Colmar. C’est ce qu’affirme Pascale Bernheim, à sa recherche depuis plusieurs années. Pour elle, pas de doute : il s’agit bien du Stradivarius Lauterbach, un violon unique estimé à 10 millions d’euros. On vous raconte son histoire.
Publié le
11
/
05
/
2026
À suivre
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur le hantavirus : "nous prenons toutes les mesures nécessaires".
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur le hantavirus : "nous prenons toutes les mesures nécessaires".
À suivre
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur le hantavirus : "nous prenons toutes les mesures nécessaires".
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur le hantavirus : "nous prenons toutes les mesures nécessaires".
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Un violon spolié par les nazis en 1944 aurait refait surface 82 ans plus tard, lors d’un concert à Colmar. C’est ce qu’affirme Pascale Bernheim, à sa recherche depuis plusieurs années. Pour elle, pas de doute : il s’agit bien du Stradivarius Lauterbach, un violon unique estimé à 10 millions d’euros. On vous raconte son histoire.
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La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur le hantavirus : "nous prenons toutes les mesures nécessaires".
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