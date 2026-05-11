Un violon spolié par les nazis en 1944 aurait refait surface 82 ans plus tard, lors d’un concert à Colmar

Un violon spolié par les nazis en 1944 aurait refait surface 82 ans plus tard, lors d’un concert à Colmar. C’est ce qu’affirme Pascale Bernheim, à sa recherche depuis plusieurs années. Pour elle, pas de doute : il s’agit bien du Stradivarius Lauterbach, un violon unique estimé à 10 millions d’euros. On vous raconte son histoire.