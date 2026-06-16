Voici ce qui va changer pour vos prochains vols, après l’accord signé entre l’Union européenne et les compagnies aériennes
Voici ce qui va changer pour vos prochains vols, après l’accord signé entre l’Union européenne et les compagnies aériennes
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Voici ce qui va changer pour vos prochains vols, après l’accord signé entre l’Union européenne et les compagnies aériennes
Voici ce qui va changer pour vos prochains vols, après l’accord signé entre l’Union européenne et les compagnies aériennes
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Les États-Unis et l’Iran annoncent avoir conclu un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
LA QUESTION BRUT — On a demandé aux terminales comment s’était passée l’épreuve de philosophie du bac.
"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves écrites les après-midi" : affirme le ministre de l'Éducation nationale.
Pour aller plus loin
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