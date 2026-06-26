Vos meilleures astuces pour refraîchir vos apparts étudiants
Combo brumisateur et ventilo, draps au frigo, blanc de Meudon sur les vitres... On vous a demandé quelles étaient vos astuces pour vous rafraîchir dans vos apparts étudiants.
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