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Société

Vos meilleures astuces pour refraîchir vos apparts étudiants

Combo brumisateur et ventilo, draps au frigo, blanc de Meudon sur les vitres... On vous a demandé quelles étaient vos astuces pour vous rafraîchir dans vos apparts étudiants.
Publié le
26
/
06
/
2026
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