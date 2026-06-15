L'impressionnant incendie de la cathédrale de la Dormition à Kyiv

A Kyiv, la cathédrale de la Dormition, classée à l’Unesco, a été endommagée par un incendie après une attaque russe. Elle fait partie de la Laure des Grottes, l’un des plus anciens monastères orthodoxes d’Europe de l’Est, fondé en 1051.