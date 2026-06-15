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Actualité européenne

L'impressionnant incendie de la cathédrale de la Dormition à Kyiv

A Kyiv, la cathédrale de la Dormition, classée à l’Unesco, a été endommagée par un incendie après une attaque russe. Elle fait partie de la Laure des Grottes, l’un des plus anciens monastères orthodoxes d’Europe de l’Est, fondé en 1051.
Publié le
15
/
06
/
2026
À suivre
À Milan, il sera interdit de fumer dans les rues à partir du 1er janvier
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