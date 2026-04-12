Santé
Santé mentale & Psychologie

Pourquoi parle-t-on de la météo avec les inconnus dans l'ascenceur ?

"Dans un ascenseur, on est dans un espace vraiment petit..." BRUT. BOOK – La linguiste Julie Neveux raconte à Aymeric Goetschy pourquoi on en vient souvent à parler du temps qu’il fait avec un inconnu croisé dans un ascenseur… Cette situation correspond à l’un des chapitres de "Avec la langue", essai de Julie Neveux illustré par Jul, qui vient de paraître aux Éditions Grasset.
Publié le
12
/
04
/
2026
À suivre
Dans cette université, les chiens sont acceptés le temps d'une journée… et ça change tout
Dans cette université, les chiens sont acceptés le temps d'une journée… et ça change tout
À suivre
Dans cette université, les chiens sont acceptés le temps d'une journée… et ça change tout
Dans cette université, les chiens sont acceptés le temps d'une journée… et ça change tout
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Santé mentale & Psychologie

Pourquoi parle-t-on de la météo avec les inconnus dans l'ascenceur ?

"Dans un ascenseur, on est dans un espace vraiment petit..." BRUT. BOOK – La linguiste Julie Neveux raconte à Aymeric Goetschy pourquoi on en vient souvent à parler du temps qu’il fait avec un inconnu croisé dans un ascenseur… Cette situation correspond à l’un des chapitres de "Avec la langue", essai de Julie Neveux illustré par Jul, qui vient de paraître aux Éditions Grasset.
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