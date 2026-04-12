Pourquoi parle-t-on de la météo avec les inconnus dans l'ascenceur ?

"Dans un ascenseur, on est dans un espace vraiment petit..." BRUT. BOOK – La linguiste Julie Neveux raconte à Aymeric Goetschy pourquoi on en vient souvent à parler du temps qu’il fait avec un inconnu croisé dans un ascenseur… Cette situation correspond à l’un des chapitres de "Avec la langue", essai de Julie Neveux illustré par Jul, qui vient de paraître aux Éditions Grasset.