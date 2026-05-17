Les dessous des "Jeux dopés" (Enhanced Games)
Sur ce plot de départ, Kristian Gkolomeev. Le nageur olympique grec assume s’être dopé pendant 8 semaines. Son but est clair : battre un record du monde. Bienvenue dans l’univers “Enhanced Games”, ou “Jeux améliorés” en Français. Lucas Explique
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Les dessous des "Jeux dopés" (Enhanced Games)
Sur ce plot de départ, Kristian Gkolomeev. Le nageur olympique grec assume s’être dopé pendant 8 semaines. Son but est clair : battre un record du monde. Bienvenue dans l’univers “Enhanced Games”, ou “Jeux améliorés” en Français. Lucas Explique
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