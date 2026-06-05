Drogue, prison puis professionnel en MMA : le parcours de Christopher Odena
BRUT. SPORT - Le trafic de drogue, la prison puis le MMA professionnel à presque 40 ans : Christopher Odena nous raconte son parcours dingue jusqu'à sa carrière de combattant.
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Drogue, prison puis professionnel en MMA : le parcours de Christopher Odena
BRUT. SPORT - Le trafic de drogue, la prison puis le MMA professionnel à presque 40 ans : Christopher Odena nous raconte son parcours dingue jusqu'à sa carrière de combattant.
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Sa pudeur, sa vie au Daghestan puis en France, son rapport à la santé mentale... Nassourdine Imavov dit tout