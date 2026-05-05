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Joyeux anniversaire aux nonuplés Arby, qui ont soufflé leur cinquième bougie 🎂🎉🎁

🇲🇱 Joyeux anniversaire aux nonuplés Arby, qui ont soufflé leur cinquième bougie 🎂🎉🎁 Nés à Casablanca le 4 mai 2021, leur mère détient le record du monde Guinness du plus grand nombre d’enfants nés lors d’un seul accouchement à avoir tous survécu.
Publié le
05
/
05
/
2026
À suivre
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