Joyeux anniversaire aux nonuplés Arby, qui ont soufflé leur cinquième bougie 🎂🎉🎁

🇲🇱 Joyeux anniversaire aux nonuplés Arby, qui ont soufflé leur cinquième bougie 🎂🎉🎁 Nés à Casablanca le 4 mai 2021, leur mère détient le record du monde Guinness du plus grand nombre d’enfants nés lors d’un seul accouchement à avoir tous survécu.