Contorsionniste, c’est son métier

🇬🇳 "Je veux voyager et montrer mon talent partout, devant plein de personnes" À Conakry, où elle vit, Marissa exerce un métier peu commun. Elle est contorsionniste. Son rêve : rendre sa mère fière, en parcourant le monde avec sa troupe du cirque Amoukanama. Brut l’a rencontrée.