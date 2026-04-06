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Contorsionniste, c’est son métier

🇬🇳 "Je veux voyager et montrer mon talent partout, devant plein de personnes" À Conakry, où elle vit, Marissa exerce un métier peu commun. Elle est contorsionniste. Son rêve : rendre sa mère fière, en parcourant le monde avec sa troupe du cirque Amoukanama. Brut l’a rencontrée.
Publié le
06
/
04
/
2026
À suivre
"L'Afrique subit déjà l'impact du conflit au Moyen-Orient"
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