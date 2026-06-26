Culture & Lifestyle
Mode

Au pop-up Africa Now avec Angélique Kidjo

Entre mode, artisanat et création contemporaine, le pop-up Africa Now fait son retour aux Galeries Lafayette. Avec la diva Angélique Kidjo, on est allés à la rencontre des créateurs et des marques africaines à l’honneur. On te raconte. En partenariat avec Galeries Lafayette.
Publié le
26
/
06
/
2026
À suivre
5 questions à Fally Ipupa après le Stade de France
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