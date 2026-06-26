Au pop-up Africa Now avec Angélique Kidjo
Entre mode, artisanat et création contemporaine, le pop-up Africa Now fait son retour aux Galeries Lafayette. Avec la diva Angélique Kidjo, on est allés à la rencontre des créateurs et des marques africaines à l’honneur. On te raconte. En partenariat avec Galeries Lafayette.
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Au pop-up Africa Now avec Angélique Kidjo
Entre mode, artisanat et création contemporaine, le pop-up Africa Now fait son retour aux Galeries Lafayette. Avec la diva Angélique Kidjo, on est allés à la rencontre des créateurs et des marques africaines à l’honneur. On te raconte. En partenariat avec Galeries Lafayette.
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