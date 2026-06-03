Comment développer l’autonomie financière des femmes sur le continent ?

Entrepreneures, dirigeantes, expertes : à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville, elles ont partagé leurs expériences, les défis qu’elles rencontrent et les leviers qu’elles identifient pour renforcer l’autonomie financière des femmes sur le continent. Brut. y était.