Dans les coulisses des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement
Entre débats, rencontres et grandes annonces : retour sur les moments forts des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville.
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Dans les coulisses des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement
Entre débats, rencontres et grandes annonces : retour sur les moments forts des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville.
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