Economie
Inflation & pouvoir d’achat

Cameroun : les autorités veulent mobiliser 2 000 milliards CFA auprès de la diaspora

🇨🇲 Au Cameroun, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) prévoit de lancer Diasdev, une initiative destinée à orienter une partie de l'épargne de la diaspora et des résidents vers le financement des infrastructures nationales et le développement des PME. On t'explique.
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
Afrique-Chine : 53 pays africains exemptés de droits de douane.
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