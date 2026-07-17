Cameroun : les autorités veulent mobiliser 2 000 milliards CFA auprès de la diaspora

🇨🇲 Au Cameroun, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) prévoit de lancer Diasdev, une initiative destinée à orienter une partie de l'épargne de la diaspora et des résidents vers le financement des infrastructures nationales et le développement des PME. On t'explique.