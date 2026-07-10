Les hommes ont deux fois moins de testostérone qu'il y a 50 ans.

Selon une méta-analyse présentée au Royaume-Uni lors de la réunion annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie, le taux moyen de testostérone chez les hommes aurait chuté de plus de moitié en 50 ans. Voici les raisons invoquées par les chercheurs.