🇲🇦 Morroco Gaming Expo: "L'industrie du gaming, c'est le soft power"

🇲🇦 "La force de cette industrie, c'est qu'elle peut favoriser les partenariats entre pays africains et à l'international." Pour Mohammed Mehdi Bensaid, ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 3ᵉ édition du Morocco Gaming Expo est un événement idéal pour promouvoir la culture et le savoir-faire africain dans ce secteur d’avenir.