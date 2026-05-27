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🇹🇳 Tunisie : des touristes signalent des cas de confiscation de leurs lunettes Meta.

🇹🇳 Plusieurs touristes se rendant en #Tunisie ont rapporté des cas de confiscation de leurs lunettes connectées une fois arrivés à l’aéroport de Tunis-Carthage. Il n’existe, à ce stade, aucune communication officielle tunisienne confirmant une interdiction spécifique de ces lunettes.
Publié le
27
/
05
/
2026
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