🇹🇳 Tunisie : des touristes signalent des cas de confiscation de leurs lunettes Meta.

🇹🇳 Plusieurs touristes se rendant en #Tunisie ont rapporté des cas de confiscation de leurs lunettes connectées une fois arrivés à l’aéroport de Tunis-Carthage. Il n’existe, à ce stade, aucune communication officielle tunisienne confirmant une interdiction spécifique de ces lunettes.