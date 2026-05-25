À Kigali, Ashimwe et Akaliza construisent leur avenir grâce au sport

🇷🇼 Entre l’école et les entraînements, Ashimwe et Akaliza consacrent une partie de leur quotidien au football et au basketball. Soutenus par le programme Isonga de l’AFD - Agence Française de Développement, ils ont rencontré Brut pour raconter leur histoire.