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À Kigali, Ashimwe et Akaliza construisent leur avenir grâce au sport

🇷🇼 Entre l’école et les entraînements, Ashimwe et Akaliza consacrent une partie de leur quotidien au football et au basketball. Soutenus par le programme Isonga de l’AFD - Agence Française de Développement, ils ont rencontré Brut pour raconter leur histoire.
Publié le
25
/
05
/
2026
À suivre
Avec Axel Toupane, champion NBA & pro de la Basketball Africa League.
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À suivre
Avec Axel Toupane, champion NBA & pro de la Basketball Africa League.
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🇷🇼 Entre l’école et les entraînements, Ashimwe et Akaliza consacrent une partie de leur quotidien au football et au basketball. Soutenus par le programme Isonga de l’AFD - Agence Française de Développement, ils ont rencontré Brut pour raconter leur histoire.
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