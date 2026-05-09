Avec Axel Toupane, champion NBA & pro de la Basketball Africa League.
Petit tour sur le parquet de la BAL( @thebal ) avec Axel Toupane (@toups_33), de l’ASC Ville de Dakar : basketball. Pour Brut., le champion NBA 2021 revient sur cinq moments marquants de sa carrière.
/
/
Avec Axel Toupane, champion NBA & pro de la Basketball Africa League.
Petit tour sur le parquet de la BAL( @thebal ) avec Axel Toupane (@toups_33), de l’ASC Ville de Dakar : basketball. Pour Brut., le champion NBA 2021 revient sur cinq moments marquants de sa carrière.
/
/
Pour aller plus loin
No items found.