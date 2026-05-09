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Avec Axel Toupane, champion NBA & pro de la Basketball Africa League.

Petit tour sur le parquet de la BAL( @thebal ) avec Axel Toupane (@toups_33), de l’ASC Ville de Dakar : basketball. Pour Brut., le champion NBA 2021 revient sur cinq moments marquants de sa carrière.
Publié le
09
/
05
/
2026
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