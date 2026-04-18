Dakar dans les coulisses des préparatifs des JOJ 2026

🇸🇳 "On va quand même chercher la flamme olympique à Athènes et la ramener à Dakar (...) Ça va être historique." Cette année, le Sénégal vivra un moment inédit : les tout premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent. Avec Thierno Cissé, directeur adjoint exécutif des opérations, on a fait le tour des sites en préparation pour les Jeux.