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Qui est Sebastian Sawe, le nouveau roi du marathon ?

🇰🇪 Il est entré dans l’histoire ce 26 avril à Londres en devenant le premier athlète à courir un marathon officiel en moins de deux heures. Voici cinq choses à savoir sur le coureur kényan Sebastian Sawe.
Publié le
27
/
04
/
2026
À suivre
Dakar dans les coulisses des préparatifs des JOJ 2026
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