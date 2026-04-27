Qui est Sebastian Sawe, le nouveau roi du marathon ?
🇰🇪 Il est entré dans l’histoire ce 26 avril à Londres en devenant le premier athlète à courir un marathon officiel en moins de deux heures. Voici cinq choses à savoir sur le coureur kényan Sebastian Sawe.
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Qui est Sebastian Sawe, le nouveau roi du marathon ?
🇰🇪 Il est entré dans l’histoire ce 26 avril à Londres en devenant le premier athlète à courir un marathon officiel en moins de deux heures. Voici cinq choses à savoir sur le coureur kényan Sebastian Sawe.
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