Monica Garcia: Uno no se abstiene ante la homofobia

“Uno no se abstiene cuando a un niño le están acosando en el patio de su colegio. Uno no se abstiene cuando están pegando a una pareja de lesbianas en el metro”. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, carga contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no abstenerse ante la propuesta de Vox de de derogar la ley #LGTBI, que implicaría un retroceso en los derechos de este colectivo. Este miércoles se dieron manifestaciones en la capital exigiendo que no se retroceda en libertades lgbt+ y que éstas no deben negociarse en los despachos. ¿Cómo afecta la situación en tu entorno?