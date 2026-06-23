Canicule: 1.800 établissements scolaires fermés et 8.000 concernés par des aménagements horaires en France

Environ 1.800 établissements scolaires sont fermés en raison de la canicule et 8.000 autres "ont été obligés d'adapter leurs horaires", sur un total de 60.000 en France, a indiqué mardi le ministre de l'Éducation Édouard Geffray.

Ces chiffres, communiqués lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, sont en hausse par rapport à lundi, journée pour laquelle le ministre avait annoncé la fermeture de 1.352 écoles et collèges et d'aménagements pour 4.042 autres.

"Nous avons à peu près 1.800 écoles qui ont d'une manière ou d'une autre dû fermer (...) 8.000 autres qui ont été obligées d'adapter leurs horaires", a-t-il relevé mardi.

Interrogé par le député RN Serge Muller sur la mise en place d'un plan national pour climatiser les écoles, le ministre a répété qu'il n'était pas responsable du bâti scolaire.

"Nous avons aujourd'hui 60.000 implantations scolaires en France qui dépendent (...) des collectivités territoriales. Je ne sais pas encore rénover un bâti dont je ne suis pas le propriétaire en tant que ministre de l'Éducation nationale", a répondu M. Geffray.

"La seule solution, c'est effectivement de soutenir les collectivités, dont c'est la responsabilité première", a-t-il poursuivi.

"Pour y arriver, actuellement vous avez 6.200 projets qui sont soutenu une manière ou d'une autre, soit par le fonds vert, soit par EduRénov", a-t-il détaillé, soit "à peu près 24 millions de mètres carrés" qui "ne se rénovent pas en deux coups de cuillère à pot".

Lancé en mai 2023 par la Banque des Territoires, le programme EduRénov a permis de mobiliser une enveloppe de 2 milliards d'euros de prêts pour financer les travaux de rénovation de 10 .000 écoles, collèges et lycées d'ici à 2027.

En tout, 157 millions de mètres carrés doivent être rénovés, selon une intersyndicale de l'éducation qui a présenté mardi matin un rapport qui dresse une série de 40 recommandations visant notamment à améliorer le bâti scolaire.