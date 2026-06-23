Canicule: la nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France

La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, a annoncé mardi Météo-France.

La nuit la plus chaude jamais enregistrée en France

La plus haute température relevée cette nuit était de 28,7°C à Pouzauges (Vendée).

Et ailleurs plusieurs records absolus de températures minimales ont été battus au niveau local: 26,9 °C à Cholet (Maine-et-Loire), 26,2 °C à Poitiers (Vienne) et Limoges (Haute-Vienne), 26°C à Rennes (Ille-et-Vilaine), 25,7 °C au Havre (Seine-Maritime), 24,6 °C à Bourges (Cher) et 24°C à Tours (Indre-et-Loire).

Météo-France signale également que lundi, la température maximale moyenne à l'échelle du pays a atteint 37,8°C, constituant ainsi "l'après-midi la plus chaude" jamais enregistrée. Le précédent record datait de la canicule historique de 2003, avec 37,7°C le 5 août 2003.

Lundi soir, le prévisionniste avait déjà annoncé que la température moyenne en France sur l'ensemble de la journée avait battu lundi un record pour le mois de juin, à 29,2°C.