Canicule : voici 7 événements annulés ce week-end

La canicule exceptionnelle qui touche la France et une partie de l'Europe entraîne une série d'annulations et de reports d'événements majeurs, les autorités privilégiant la sécurité du public face aux risques sanitaires.

1. Solidays 2026

À Paris, le festival Solidays a été annulé à la demande de la préfecture de police. Au-delà de la déception des festivaliers, cette décision représente une perte estimée à 3 millions d'euros pour l'association Solidarité Sida, qui finance des programmes de lutte contre le VIH dans une vingtaine de pays.

2. La Marche des fiertés

Le défilé LGBTQIA+ prévu ce samedi 27 juin à Paris entre la place d'Italie et la place de la République n’aura pas lieu en raison de la canicule extrême qui place la capitale en vigilance rouge et sature les hôpitaux.

3. Running au château de Versailles

Le Running au château de Versailles, prévu ce dimanche 28 juin dans le parc du domaine, dans les Yvelines, est officiellement reporté. La décision a été prise par l'organisation, en accord avec l'Établissement public du château.

4. We Run Paris 2026

La deuxième édition de We Run Paris, la course de 10 kilomètres organisée par le Paris Saint-Germain, et dont le départ devait être donné le 28 juin depuis le Parc des Princes, a été annulée.

5. Concert d’Orelsan au festival Chambord Live

Le concert d'Orelsan prévu ce vendredi soir au château de Chambord a été annulé sur décision préfectorale. Les organisateurs attendent encore les décisions des autorités pour les concerts suivants, notamment ceux de Maroon 5 et DJ Snake,

6. L'Ironman de Nice

La préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé vendredi l'annulation de l’Ironman, auxquels 4500 athlètes devaient participer dimanche 28 à Nice, pour ne pas risquer d'encombrer des services d'urgences, "déjà fortement sollicités" en raison de la canicule.

7. Le festival Defqon.1

La vague de chaleur touche également les pays voisins. Aux Pays-Bas, le festival de musique électronique Defqon.1, qui rassemble habituellement près de 250.000 participants, a été annulé après la mise en place d'une alerte rouge canicule, une première dans le pays.

Face à des températures approchant les 40 °C, les autorités justifient cette décisions par la nécessité de protéger les participants mais aussi de ne pas surcharger des services de secours et des hôpitaux déjà fortement mobilisés.