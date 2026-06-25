Venezuela : le plus violent séisme depuis plus d’un siècle fait au moins 164 morts

Un double séisme d'une puissance inégalée en plus d'un siècle a fait au moins 164 morts et provoqué l'effondrement de dizaines d'immeubles au Venezuela, où des reporters de l'AFP ont vu jeudi des scènes de destruction faisant craindre un bilan bien plus lourd.

Au moins 164 morts et près de 1.000 blessés

Le nord du Venezuela est dévasté après les deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé mercredi. La région de La Guaira, près de Caracas, apparaît comme la plus touchée, avec des immeubles effondrés, des coupures d’électricité et des habitants qui cherchent encore des survivants dans les décombres à la lampe torche. Dans la ville côtière de Catia la Mar, des scènes de chaos se poursuivent, certains témoignant avoir fui de justesse tandis que d’autres proches restent ensevelis.

Le bilan humain continue de s’alourdir : au moins 164 morts et près de 1.000 blessés selon les autorités, qui ont décrété l’état d’urgence. Les séismes sont considérés comme les plus puissants dans le pays depuis plus d’un siècle, d’après l’USGS. Face à la catastrophe, plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, l’Inde et l’Union européenne, ont annoncé l’envoi d’aide humanitaire et de secours internationaux.

"Ampleur considérable"

Dans le détail, la première secousse de magnitude 7,2 s'est produite mercredi à 18h04 locales à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas, suivie d'une seconde de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur, enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là puis d'une vingtaine de répliques, selon l'USGS.

Ce "double événement" est une "catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable" pour ce pays pétrolier d'Amérique latine à l'économie en crise, estime l'USGS. "Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants", écrit l'institut.

A Caracas, où plusieurs immeubles se sont effondrés, des rues jonchées de débris de verre et des coupures d'électricité signalées, le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz pour "éviter tout accident".

Après les secousses, de nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans les rues de Caracas et y attendaient dans la soirée, n'osant regagner leurs domiciles ou bureaux par crainte de répliques, selon des journalistes de l'AFP.

"C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées", dit à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans qui se trouvait dans un centre commercial très fréquenté dans le quartier d'Altamira, à Caracas.

"Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible", indique Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque.

Aéroport fermé

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa soeur alitée quand le sol a commencé à trembler. "L'intensité n'a cessé d'augmenter", explique à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale.

"J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir", témoigne-t-elle.

La fermeture de l'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, pourrait compliquer l'acheminement de l'aide humanitaire.

Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux montraient la chute de morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie voisine, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1.000 km à vol d'oiseau.