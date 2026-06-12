A Ivry-sur-Seine, un élu RN sort un crucifix en plein conseil municipal et récite un "Je vous salue Marie"

Un élu RN d'Ivry-sur-Seine a interrompu jeudi le conseil municipal en sortant un crucifix avant de réciter la prière "Je vous salue Marie" pour protester contre le rejet d'un amendement au règlement intérieur qu'il proposait.

Kévin Nader, élu municipal RN d'Yvry-sur-Seine a accusé le maire Philippe Bouyssou, réélu avec 53,17% des voix en mars dernier de refuser "d’être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal".

Sur la vidéo du conseil municipal publiée notamment sur YouTube, on voit le conseiller d'extrême droite ensuite sortir un crucifix avant de lire la prière.

Le maire lui demande alors de quitter le conseil et, devant son refus, suspend la séance.

"Un trouble à l'ordre public"

"Le fait de prier dans une assemblée délibérante, il a clairement créé un trouble à l'ordre public", explique à l'AFP Philippe Bouyssou, qui assure avoir demandé à parler au préfet pour qu'un rappel à la règle soit effectué.

Sur Facebook, Kevin Nader explique avoir agi après le rejet de sa proposition "d'adopter un amendement dans le règlement intérieur afin d'interdire le port ostentatoire de signes religieux".

Une adjointe au maire "a dit qu'elle était fière de porter le voile en conseil municipal. À la suite de cette réponse claire, j'ai alors exprimé ma foi de catholique pratiquant", ajoute-t-il.

"Il y a une confusion extrêmement grave qui est portée entre laïcité et neutralité", estime pour sa part le maire d'Ivry, qui rappelle qu'il demande à ses élus de ne pas porter de signe religieux quand ils exercent leurs fonctions lors de mariages ou en bureau de vote, par exemple.

Alors qu'il s'agissait du troisième conseil municipal de la ville depuis que l'élu RN est entré au conseil municipal, "je ne pensais pas qu'il allait aller aussi loin", s'étonne l'édile..