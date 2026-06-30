Canicule: Lecornu conteste le bilan de "10.000 morts" avancé par les Ecologistes

Sébastien Lecornu a jugé mardi "scandaleux" et "faux" le bilan de "10.000 morts" de la canicule la semaine dernière avancé par les Ecologistes, et s'est défendu de toute "inaction" face au changement climatique, dans un vif échange avec la cheffe de file de leurs députés Cyrielle Chatelain.

Le groupe Ecologiste et social à l'Assemblée entend déposer mardi une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, pour dénoncer "son impréparation à la fois de la canicule qu'on a connue, mais surtout de la canicule qui arrive", a annoncé la présidente du groupe Cyrielle Chatelain.

Mme Chatelain a dit n'avoir "aucun doute" sur la possibilité de trouver les 58 députés nécessaires à ce dépôt. "Ce gouvernement est incapable d'une remise en question", a-t-elle également argumenté, en déplorant la réponse du Premier ministre à sa question sur le sujet peu avant dans l'hémicycle. Celui-ci a nié toute "inaction".

"C'est indigne!"

"C'est la première fois que je sors de mes gonds", a lancé le Premier ministre lors de la séance des questions au gouvernement. "D'où sortez-vous ce bilan de 10.000 morts sur lequel vous et les vôtres (...) sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de trois jours, en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne!"

Il a aussi estimé que la commission d'enquête réclamée par les députés écologistes sur la "politique d'adaptation" du gouvernement, allait leur revenir "en boomerang":on en arrivera à la conclusion qu'il n'y a pas d'inaction, mais il y a un besoin évident d'accélération".