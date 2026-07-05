Fabien Roussel réélu à la tête du Parti communiste

Il a été reconduit dans ses fonctions ce dimanche, réélu avec 70,1% des voix, lors du dernier jour du congrès du PCF à Lille.

Au congrès du Parti communiste, Fabien Roussel, reconduit dans ses fonctions de secrétaire national, fait un pas de plus vers une nouvelle candidature à la présidentielle, au grand dam de certains élus de son parti et de La France insoumise, qui lui reproche toujours d'avoir empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour en 2022.

Le 40e congrès du PCF s'est ouvert vendredi et se clôt dimanche, à Lille.

La prochaine étape aura lieu le 6 septembre, quand les militants voteront pour désigner le candidat communiste à l'Elysée. "J'ai dit que j'étais prêt, si vous le décidiez, à mener ce combat avec vous une nouvelle fois", a lancé le secrétaire national vendredi à la tribune.

Cela conforte encore plus le maire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) dans ses ambitions présidentielles, alors que les militants communistes ont décidé de présenter une candidature issue de leurs rangs à l'élection présidentielle malgré le mauvais score de Fabien Roussel en 2022 (2,28%) et les critiques de LFI.