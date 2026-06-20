Présidentielle: Boualem Sansal vient soutenir Retailleau à son premier meeting

Détenu pendant près d'un an en Algérie avant d'être libéré en novembre, l'écrivain a pris place au premier rang sous les acclamations, a constaté un journaliste de l'AFP. Il devait s'exprimer à la tribune devant les plus de 4.000 personnes attendues au Parc floral à Paris.
Boualem Sansal a apporté vendredi sur LCI son soutien au candidat des Républicains dont il vante les mérites: "très probablement, je voterai pour Bruno Retailleau", a-t-il affirmé. "C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Il n'a aucune méchanceté. Il n'a pas le sens du complot".
Distances avec la macronie
La présence de l'auteur de "La Légende", livre paru début juin chez Grasset, maison d'édition appartenant à Vincent Bolloré, pourrait permettre à Bruno Retailleau de prendre une fois de plus ses distances lors de son discours avec la macronie et rappeler qu'il n'était pas parvenu à convaincre le chef de l'État de hausser le ton avec l'Algérie.
Lorsqu'il était à Beauvau, le Vendéen s'en était pris frontalement au régime algérien pour son refus de libérer l'écrivain, présenté comme un symbole de la liberté d'expression en Algérie, et de reprendre ses citoyens sous OQTF (obligation de quitter le territoire français).