Londres intercepte un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche

Les forces britanniques ont intercepté dimanche dans la Manche un pétrolier de la flotte fantôme russe, en "étroite collaboration" avec la France, a annoncé le ministère de la Défense du Royaume-Uni.

"Lors de la première opération de ce type dirigée par le Royaume-Uni, le navire SMYRTOS a été arraisonné par des commandos des Royal Marines et des agents des forces de l’ordre spécialement formés de l'Agence nationale contre le crime, malgré les efforts de la Russie pour contourner les sanctions et continuer à alimenter sa guerre barbare en Ukraine", indique un communiqué du ministère.

L’opération menée aux premières heures de la matinée, d'une durée de six heures, a bénéficié d'un soutien aérien, notamment des hélicoptères Chinook, et du concours de bâtiments de la marine, dont la frégate HMS Sutherland.

Le navire doit être transféré vers un mouillage au large de la côte sud de l'Angleterre et placé sous surveillance, précise le communiqué.

"La Russie s’appuie sur sa flotte fantôme pour financer son conflit en Ukraine et notre interception porte un coup à la guerre illégale de Poutine", a commenté le ministre de la Défense Dan Jarvis, ajoutant que l’opération avait été menée "en étroite coordination avec les Français".

Operations like this require skill, professionalism and courage. I pay tribute to our Armed Forces personnel and all those involved.



Russia relies on its shadow fleet to fund their conflict in Ukraine and our interdiction delivers another blow to Putin's illegal war. https://t.co/k5X5PBpiLX — Dan Jarvis MP (@DanJarvisMBE) June 14, 2026

Londres a sanctionné des centaines de navires soupçonnés de faire partie de la flotte fantôme utilisée par la Russie pour contourner les embargos occidentaux depuis l'invasion de l’Ukraine en 2022. Ces navires, généralement de vieux pétroliers à la propriété douteuse, se voient interdire l’accès aux ports et services britanniques.

La France, la Belgique, la Finlande et d'autres pays européens ont également récemment saisi des navires de contournement des sanctions, soupçonnés d’appartenir à la flotte fantôme russe.