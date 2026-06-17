Un navire de guerre russe effectue des tirs de semonce sur un voilier dans la Manche

Un navire de guerre russe a tiré mardi dans la Manche des coups de semonce sur un voilier naviguant sous pavillon britannique qui s'approchait "dangereusement" de lui selon le ministère russe de la Défense, conduisant les autorités britanniques à ouvrir une enquête.

L'incident a impliqué la frégate russe Amiral Grigorovitch et un voilier immatriculé au Royaume‑Uni, à environ 20 milles nautiques (environ 40 km) au sud de l'île de Wight, juste en dehors des eaux territoriales britanniques, a indiqué une source proche de la Défense britannique à l'AFP.

"Après des tentatives pour entrer en contact avec un navire britannique dans la Manche, le Grigorovitch a tiré des coups de semonce. Ceux-ci n'étaient pas dirigés contre le navire et visaient à prévenir une éventuelle collision", a indiqué le ministère britannique de la Défense, qui avait auparavant dit enquêter "sur des informations faisant état d'un incident dans la Manche".

Selon le ministère, il s'agit d'un incident "isolé", sans lien avec l'interception dimanche par des commandos britanniques d'un pétrolier soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe dans la même zone de la Manche.

Des tirs "pour attirer l'attention du voilier"

Selon le ministère russe de la Défense, l'incident est survenu mardi "à 12H45" et "pour attirer l'attention de l'équipage du voilier de plaisance, des fusées éclairantes et des signaux sonores ont été lancés". "Malgré ces mesures, le navire a continué de s'approcher dangereusement. Quand la distance (entre les deux navires, ndlr) est passée en dessous de 150 mètres, le commandant de la frégate a décidé d'ouvrir le feu préventivement sur le navire avec des armes de petit calibre", a ajouté le ministère russe. "Le voilier (...) a alors changé immédiatement de cap."

Aucun blessé ni dommage n'ont été constatés après une visite de contrôle d'un autre bateau militaire, le HMS Tyne, a ajouté la même source.

Un navire russe "étroitement surveillé"

La marine britannique avait auparavant indiqué avoir déployé plusieurs patrouilleurs pour surveiller le navire, affirmant qu' il n'y avait "pas un seul jour" en avril où la frégate n'était pas "étroitement surveillée". Selon elle, l'Amiral Grigorovitch escortait des navires battant pavillon russe "vers et depuis l'Atlantique, la Méditerranée et la Baltique" .