Mondial 2026: des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico

Des milliers de manifestants bloquent mardi le principal accès au stade Aztèque de Mexico où doivent se dérouler jeudi la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du monde de football.

"La lutte continue"

Un groupe dissident du syndicat de l'éducation CNTE manifeste depuis la semaine dernière pour exiger une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites, que le gouvernement juge irréalisable.

Des milliers de policiers ont été déployés aux abords du stade et des barrières en béton ont été installes en travers de la route, bloquant l'avancée des manifestants.

"On veut atteindre le stade", a déclaré à l'AFP un manifestant, Angel Villalobos. "Le gouvernement a apporté certaines réponses, mais elles ne nous satisfont pas", a-t-il ajouté.

"La lutte continue", a scandé un autre manifestant, Austreberto Flores.

Les enseignants ont également installé un campement à quelques encablures de la place centrale du Zocalo, où a été installée une zone pour les supporters, et un appel à manifestation a déjà été lancé jeudi lors du match d'ouverture.

"Provocation"

La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié mardi de "provocation" ces protestations qui comprennent des blocages d'avenues et la destruction de statues liées à la Coupe du monde. Elle a exclu pour l'heure de donner l'ordre à la police de réprimer les manifestations et a dit "garantir (...) que la célébration de l'inauguration de la Coupe du monde se passe(ra) bien, dans la paix et la tranquillité".