3 alternatives au Black Friday...

Trois options alternatives au Black Friday

*Nombreux sont les réfractaires au fameux Black Friday. Parmi eux, plusieurs ont décidé de lancer des événements alternatifs. *

Le Circular Monday

Le Circular Monday vient de Suède. Aujourd’hui, l’initiative s’est exportée dans plusieurs pays. Elle est organisée le lundi précédant le Black Friday. L’objectif est d’encourager l’économie circulaire par la promotion de produits d’occasion, de matériaux recyclés, de location de matériel et de réparation d’objets. Les organisateurs encouragent les participants à poster une photo des produits en question sur les réseaux sociaux avec le hashtag #circularmonday.

« Contrairement au Black Friday, où il y a une énorme concurrence entre les différents acteurs, nous invitons plus de 400 compagnies des quatre coins du globe et nous faisons en sorte qu’ensemble, ils créent le buzz autour du Circular Monday et de l’économie circulaire », explique Henning Gilbert, fondateur de l’événement.

Le Giving Tuesday

Le « Mardi du don » a été créé en 2012 aux États-Unis. Le concept existe désormais dans plus de 100 pays. Il est également appelé « journée mondiale de la générosité et de la solidarité ». Les citoyens, les entreprises et les organisations sont encouragés à offrir des biens, de la nourriture, du temps ou à faire des dons de sang, et à se tourner vers les plus démunis.

Le Green Friday

Le mouvement français du Green Friday est dénonce la « productivité excessive et irraisonnée » liée au Black Friday. Le collectif rassemble plus de 500 personnes, notamment des commerçants. Ils appellent au boycott de l'événement et encouragent les options plus locales et plus durables.

Les entreprises souhaitant se rallier au mouvement et arborer le logo Green Friday doivent remplir certaines conditions. Parmi elles : promouvoir une consommation responsable, ne réaliser aucune promotion le jour du Black Friday et reverser 10 % des bénéfices de la journée à une association.

« Pour augmenter vraiment son pouvoir d’achat, nous recommandons d’acheter moins mais mieux, des produits de qualité, fabriqués dans le respect de la nature et des êtres humains, ou des produits de seconde main. Chez les adhérents au Green Friday, les prix sont justes toute l’année, donc impossible pour nous de pratiquer des prix à -70 % », indique Diane Scemama, cofondatrice du Green Friday.