5 questions ultra-simples sur le metaverse

“Le metaverse, c’est cette multitude de mondes virtuels où les utilisateurs, par le biais d’un avatar 3D, qui devient leur représentation digitale, vont pouvoir accéder à toutes sortes d’expériences, plus sociales, plus immersives, plus fun, plus créatives, plus éducatives aussi. Que ce soit le loisir, l’entertainment ou même le travail, le dating, toutes les activités du monde réel vont pouvoir y exister, et être augmentées grâce aux possibilités technologiques” explique le cofondateur de The Sandbox. En réunion dans le metaverse avec les Narcotiques anonymes

Dans ce nouveau monde virtuel, chacun choisit qui il est, au travers d’un avatar. “On n’est pas obligé d’y être soi-même. On peut devenir une personne d’un autre sexe, voire une créature non humaine, aux bornes des limites de notre imagination. On souhaite que cet espace virtuel soit d’abord un espace autour de la découverte de nouvelles expériences, par le biais des avatars. 99 % de ce monde sera créé par les utilisateurs. Ça peut être vous, ça peut être moi” ajoute le cofondateur. Enfin, il n’est pas forcément synonyme de réalité virtuelle (VR) : “Il est déjà accessible aujourd’hui sur des écrans classiques, en 3D, depuis un PC, un Mac, le Web ou le mobile. Si on veut qu’il soit accessible à 5 milliards d’être humains, on ne peut pas le penser avec uniquement la VR”. NFT : l’histoire derrière les “Bored Apes”