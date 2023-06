Une application pour comparer les prix

Siméon est étudiant au lycée Sasserno à Nice. Grâce à ses études spécialisées en numérique et en sciences informatiques, il a créé l’application "Tous anti inflation" pour trouver les meilleurs prix lors de ses courses au supermarché. C’est dans sa chambre qu’il a programmé son application, en parallèle de ses cours. “Avec mes études, on est toujours un petit peu dans la programmation. C'est une application qui permet de comparer les prix des différents produits alimentaires dans les supermarchés autour de vous pour vous donner le prix le moins cher. Après, c'est quand même assez différent, créer une application mobile de cette ampleur, donc c'était surtout le soir, les vacances d'été, dès que j'avais un peu de temps libre. Vu que c'était un outil à portables, je les emportais partout, donc voilà, même dans certains cours, je continuais à avancer tranquillement”, explique Siméon. Depuis petit, Siméon est passionné par l’informatique.

Ce lycéen a lancé une application pour géolocaliser les déchets





Depuis 4 ans, il s'entraîne sur des petits projets comme la construction de sites Internet en freelance, qui lui permettent de gagner de l'argent de poche. Alors que ses projets étaient jusqu’à présent pour d’autres personnes, son application "Tous anti inflation" l’amène à être propriétaire de son propre projet et de le mener à sa convenance. “Vraiment, j'ai utilisé à peu près tous les outils qu'on peut imaginer, les forums, les tutoriels YouTube, ChatGPT quand c'est sorti, parce que j'avais commencé avant que ça sorte, absolument tout ce qui pouvait m'aider, j'ai absolument tout utilisé”.

Une application pour aider les femmes à se mettre en sécurité





Dans une société de plus en plus victime de l’inflation, Siméon souhaitait apporter sa contribution et faciliter la vie des Français. “Je regardais des reportages sur l'inflation absolument tous les soirs, donc ça m'a donné cette idée de créer une application pour aider. L'idée, elle est venue de ma maman aussi parce que c’est une personne qui est assez affectée par l'inflation, et j'ai vu qu'elle comparait souvent les prix, donc ça m'a inspiré pour créer une application qui permet de faire des économies aux Français en comparant tout simplement les différents prix. Ce qui est bien avec l'application, c'est qu'elle permet de faire des statistiques, donc on peut remarquer que tous les hypermarchés sont moins chers, on peut avoir des prix qui sont jusqu'à deux fois moins chers par rapport aux supermarchés en ville”, raconte l’étudiant.

Malo, l'application qui veille au bien-être des parents





Mais le plus gros challenge pour Siméon, c'est d'obtenir les prix de tous les produits des différentes enseignes. “C'est quand même quelque chose de très difficile, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui existent dans ce genre-là, mais du coup, je les récupère grâce aux différents drives des enseignes, où je récupère les prix en temps réel”.

Elle a créé une appli de livraison de repas dans sa petite ville





Qui est le moins cher ?

Autre fonctionnalité intéressante de cette application : le calcul de panier. “Je l'ai refait complètement, on peut mettre ce qu'on veut, c'est des courses assez classiques, finalement. Et en calculant le panier, ça va me sortir les différents magasins, avec ici le total. Et on va pouvoir comparer grâce au total. C’est comme un petit tableur, on va pouvoir comparer grâce au total qui est le moins cher et où faire ses courses. Pour l'instant, c'est le Leclerc La Colle-sur-Loup avec 8€09 pour un panier de 5 produits”.

Clear Fashion, une appli pour une mode plus responsable





Est-ce que l’application est gratuite ?

Avec l’afflux de personnes sur son application, Siméo a lui aussi subi la hausse des prix : “Maintenant, les coûts, ils ont extrêmement augmenté avec l'afflux de personnes, donc ça me coûte à peu près 1000 euros par mois. Parce que les serveurs maintenant, ils sont faits pour supporter énormément de personnes, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et voilà pourquoi je cherche un moyen de financer l'application autre que les dons que j'avais pour l'instant mis en place”. Pour lui, rendre une application payante alors que son but est de faire économiser de l’argent aux consommateurs n’a aucun sens. Son financement passera donc certainement par la publicité : “Quand je vois des retours de personnes que ça a vraiment aidé, des retours très positifs, ça me motive énormément pour continuer”.

Pourquoi les applications de remodelage du corps font polémique





Pour Elisabetta, étudiante et utilisatrice de l’application "Tous anti inflation", celle-ci observe de réelles économies sur le total de son panier. “Si je fais vraiment mes courses du mois, environ 20 produits, je suis en moyenne 5 euros moins cher que d'habitude”, confie Elisabetta.

Comment le fondateur de Reface utilise son application pour lutter contre la désinformation sur la guerre en Ukraine