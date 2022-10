Emmanuel Macron chez BPI France: “Il faut nous métamorphoser”

“Les temps que nous vivons font peur car c’est le retour de l’impensable”

Covid, guerre en Ukraine, crise de l’énergie, réchauffement climatique… “Face à ça, on peut se dire qu’on est dans un monde qui va s’effondrer. C’est la première manière de réagir à l'impensable: c'est le repli sur soi, l'effondrement psychologique, collectif. (…) Il y a une autre manière de faire, c'est la métamorphose. C’est de se dire tout change autour de moi mais jusqu’à présent, on a collectivement réussi à faire face à tous les changements qui au fond ont parfois été aussi brutaux dans l’histoire de l’humanité” a déclaré le président de la République Emmanuel Macron, lors de la 8e édition du BIG BIP France, l’un des plus grands rendez-vous business annuels et du monde de l’entreprise d’Europe. En 1973, les Français déjà appelés à faire des économies d’énergie

“Et on a fait comment quand on regarde les leçons de l'humanité et les nôtres ? On l’a fait en mettant beaucoup d'intelligence collective en connexion. La Renaissance, les Lumières… On l'a fait en coopérant et donc c'est l'intelligence, l'innovation, la coopération et c'est au fond l'audace plutôt que le jeu sur la peur (…). Il faut qu'on change parce que c'est pas vrai qu'on peut continuer comme avant. Il faut nous métamorphoser. Et donc oui, on va devoir collectivement nous réinventer mais en faisant quoi ? En gardant les fondamentaux de la compétitivité (…) mais on doit aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur la décarbonation de notre économie, sur son innovation et sur sa capacité à coopérer et c'est comme ça que collectivement, en ayant un cap collectif pour la nation, on va démultiplier les initiatives individuelles sur le territoire qui nous permettront d'inventer les bonnes solutions, et je crois profondément à cette métamorphose” a ajouté Emmanuel Macron. Le gouvernement en fait-il assez pour le climat ?