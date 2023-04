Fodé, le magicien qui redonne vie aux sachets plastique

"Je me suis toujours fixé un objectif : il ne faut pas que je meure comme un poulet." Fodé est artisan et transforme les déchets plastique en sacs. Brut l'a suivi dans son atelier à Conakry en Guinée pour découvrir ses secrets de fabrication. (via Brut CI)