Il recycle des planches de skate pour en faire des lunettes

Il fabrique des lunettes… avec des skates !





À Nancy, Florent tient une boutique de lunettes, bijoux et accessoires réalisés à partir de skate-boards usagers récupérés dans toute la France.

Des lunettes, des bagues, des stylos, des montres, et même des grinders fabriqués à partir de vieilles planches de skates. C’est ce que Florent vend depuis six ans dans sa boutique de Nancy, à 7 Plis.

Entre 10 et 15 heures de fabrication

Depuis qu'il s'est lancé, près de 600 skates ont ainsi été recyclés. « À la base, je suis skateur, et opticien. Au début je faisais de petits accessoires pour moi, dans l'exercice de ma profession. Puis je me suis dit que j'avais quand même fait trois années d'études pour faire opticien, autant que je les mette à profit ! » raconte Florent.

Pour fabriquer une paire de lunettes et son étui également, il faut compter entre 10 et 15 heures « suivant les modèles, entre le process de découpe, le drageoir, ce qui va permettre de venir loger le verre, la taille du verre », précise Florent. Comme n’importe quel opticien traditionnel, c’est lui et son équipe qui taillent et centrent le verre.

Les seuls à l’international à réaliser de telles lunettes

Le jeune homme n’est donc pas qu’opticien : puisqu’il fabrique les lunettes, il est lunetier. « Aujourd'hui, le monde de la lunetterie, c'est seulement 2 % du métier puisque tout a été un peu délocalisé, développe-t-il. Mais ça tend à revenir. Et puis, avoir travaillé en magasin, ça m'a permis d'appréhender un petit peu la fabrication. » Florent affirme qu’avec son équipe, à l’heure actuelle, ils sont les seuls à être capables de réaliser de telles lunettes, qui peuvent être correctrices et prises en charge par les organismes de soin.

Depuis un an, deux employés, tous les deux skateurs, ont rejoint Florent à 7 Plis. Ensemble, ils trouvent des endroits spécifiques de la planche pour fabriquer différents objets : « Ça peut être des bagues, des boutons de manchette, on fait aussi pas mal de stylos. La montre, par exemple, est prise à un endroit où on n'utilise pas la planche pour faire les lunettes. »

Pour une paire de lunettes de chez 7 Plis, comptez 480 euros. « Ça correspond aux 15 heures de travail », précise Florent, qui indique faire très peu de bénéfices sur ce produit. « Par contre, ça permet de payer notre temps de travail. Et surtout, ça permet de gagner en visibilité. Parce que des bagues ou des petits accessoires, il y a d'autres personnes qui en font. Mais les lunettes, on sait vraiment qu'on apporte vraiment quelque chose. »