Voici les nouveaux taux du livret A et du livret d’épargne populaire

Quel est le montant maximum du livret A ?

A partir du 1er février 2023, le taux du livret A passera de 2 % à 3 %. Concrètement, en déposant 10 000 €, vous gagnerez non plus de 200 € mais 300 € sur l'année. Pour rappel, il n'est pas possible de déposer plus de 22 950 € sur le livret A. Il s'agit d'une augmentation conséquence - la plus forte depuis 2009 - même si le taux reste largement inférieur à l'inflation qui s'établissait à 5,2 % sur l'ensemble de l'année 2022. 4 conseils pour agir grâce à son épargne

Le taux du Livret d'Épargne Populaire va également augmenter à partir du 1er février et passer de 4,6 à 6,1 %. Pour rappel, il n'est pas possible de déposer plus de 7700 € sur ce livret d'épargne réservé aux personnes avec des revenus modestes. Elle découvre que son épargne finance le développement de projets pétroliers