Voilà à quoi est dûe la flambée des prix en France

En un an, en France, les tarifs de l’énergie ont bondi de + 27 %

Entre avril 2021 et avril 2022, d’une façon générale, presque tous les prix ont augmenté. Le taux d’inflation a bondi de 4,8 % selon l’INSEE. En un an en France, le prix moyen d’un paquet de pâtes a augmenté de + 15 %. Celui d’un billet d’avion pour l’étranger de + 7 %. Quant à l’énergie, les tarifs ont bondi de + 27 %. Selon l’économiste Stéphanie Villers, “le début de l’inflation c’est quand les vaccins sont arrivés et qu’on a pu reprendre une activité normale. A cela se sont ajoutés deux autres paramètres : la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid de la Chine”. Indemnité inflation : combien de kilomètres peut-on faire avec 100 € de carburant ?

“La Russie est un pays exportateur de produits énergétiques et l’Ukraine de produits alimentaires. Les perspectives, par exemple, d’un embargo sur les produits et les exportations russes, laissent craindre un emballement des prix du gaz et du pétrole. Pour les problématiques d’approvisionnement, on voit ça plutôt du côté de la Chine où la population est confinée est donc ne peut pas produire. Les ports ont du mal à acheminer les marchandises, ça fait pression sur les prix. La Chine c’est un quart de la croissance mondiale donc quand la Chine s'essouffle, tout le monde est pénalisé” explique Stéphanie Villers, qui rappelle que “nous avons délocalisé une bonne partie de nos produits là-bas”. Comme enseignements de ces crises, l’économiste déclare : “A l’avenir, on sait qu’il nous faudra à la fois envisager des relocalisations et surtout diversifier nos sources d’approvisionnement”. 3 idées reçues sur la lutte contre la pauvreté, avec Esther Duflo