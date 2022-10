“L'Étrange Noël de Monsieur Jack" vraiment filmé par Tim Burton ?

Tim Burton n’a pas vraiment réalisé le film

L'Étrange Noel de monsieur Jack n'a pas vraiment été réalisé par Tim Burton ! En 1982, à l'époque, le réalisateur travaille pour Disney. Il écrit un poème, The Nightmare before Christmas, dans lequel on trouve déjà les futurs personnages principaux du film. Très vite, il propose à Disney un projet d'adaptation. Mais Disney refuse, car ça ne colle pas avec leur ligne éditoriale. Quelques années plus tard, Tim Burton quitte Disney et devient une star grâce à Beetlejuice et Batman, mais il a toujours Jack Skellington et Sally dans un coin dans la tête. Disney, propriétaire des droits, espère voir revenir l'enfant prodigue. Burton aimerait voir ses personnages prendre vie sur grand écran. Alors le studio accepte de produire le film.

C'est alors qu'Henri Selick entre en jeu : "Tim n'a jamais vraiment aimé réaliser en stop-motion. Ça le rendait nerveux de passer autant de temps sur un plateau. Alors il m'a proposé de réaliser le film." Et c'est ainsi que la production du film débute en 1990. Tim Burton passe sur le plateau durant le tournage, mais il laisse les mains libres à Henry Selick. Pendant ce temps, il tourne Batman Returns et Ed Wood. En tout, L'Étrange Noel de Monsieur Jack nécessitera trois ans de travail. Ce n'est qu'un mois avant la sortie du film, au cinéma le 7 décembre 1994 en France, que Selick découvre que le film sera présenté comme L'Étrange Noel de monsieur Jack de Tim Burton. Mais il a su rester philosophe : "J'ai été relégué au second plan, ce qui m'a perturbé, mais c'était probablement une bonne décision marketing."