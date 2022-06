100 écoliers sur le tapis rouge pour le film Le Petit Nicolas

“Les marches sont à nous !”

A l’occasion de la projection du film d’animation Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, une centaine d’écoliers cannois, vêtus de blanc, ont foulé le tapis rouge le 20 mai dernier, aux côtés de l’équipe du film et en scandant “Les marches sont à nous !”. Pour Brut, le journaliste Jason Divengele a suivi la troupe. Alain Chabat parle enfance, Goscinny et BD avec Augustin Trapenard

Le long-métrage d’animation s'intéresse à la genèse de l'œuvre et à la création du personnage le plus connu du monde de la bande dessinée. Dans le film, Alain Chabat prête sa voix à René Goscinny. Sont également présents Laurent Lafitte et Simon Faliu. La sortie dans les salles de cinéma en France est prévue en octobre 2022. Cannes : revivez l’action forte de “Riposte Féministe”