3 moments qui ont changé la vie de Manu Payet

Trois souvenirs marquants de la vie de Manu Payet

Le comédien et humoriste Manu Payet a raconté à Brut trois moments qui ont changé sa vie. Il évoque un amour de jeunesse, sa présence aux César et sa rencontre avec l’acteur français Jean-Pierre Marielle.

Son amour de collège

« Quand j’étais en 3ème, j’ai été très amoureux. C’était mon premier amour », raconte Manu Payet. Il poursuit : « Et puis, on est arrivés au lycée et donc le premier trimestre s’était plutôt pas mal passé. Et puis elle s’en est allée. Donc elle est partie, normal hein. »

Sa mère était alors « complètement désemparée ». Et ses résultats scolaires ont dégringolé à cause de cette rupture. Alors sa mère l’a envoyé dans une pension pour garçon en Afrique du Sud,à quatre heures d’avion de chez lui. Manu Payet est resté trois ans dans cette école.

« J’ai vécu l’histoire de ce pays en même temps que les Sud-Africains la vivaient. J’étais là pour l’élection de Nelson Mandela. C’était en 1994. Même à nos âges, on était jeunes hein, on avait 17 ans. Mais à nos âges, on savait qu’on vivait un truc historique », se souvient Manu Payet.

Le 43e cérémonie des César

« J’avais dit à mes parents : “Un jour, peut-être que c’est moi qui présenterai cette cérémonie” », se souvient l’humoriste. Et il l’a fait. C’était lors de la 43e édition. C’est Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, qui l’a contacté. Il lui a proposé de se présenter.

« C’est en marchant vers l’avant-scène, pour le début de la cérémonie, sur les mots de Dominique Farrugia qui dit : “Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre maître de cérémonie, pour cette 43ème cérémonie…”, que je me dis : “N’empêche Manu, t’as refusé de sauter à l’élastique, mais t’es quand même là quoi” », rit Manu Payet.

Sa rencontre avec Jean-Pierre Marielle

« C’est un des moments qui vont changer ma vie aussi, ou du moins l’embellir », confie le comédien. Il parle des quatre mois passés avec le défunt acteur Jean-Pierre Marielle, tous les soirs : ils se sont partagé la scène dans la pièce de théâtre Auditions en 2010.

« À certains moments de la pièce, je me disais : “Mais mon Dieu, si vous saviez ce que j’ai vécu juste avant avec lui dans la loge, vous seriez dingue.” Et ce sont des histoires qui n’ont appartenu qu’à moi. Quand la pièce s’est arrêtée, au bout de quatre mois, il m’a laissé un petit mot. Jean-Pierre avait écrit : “On s’est rencontrés, on ne se quittera plus, promets-le moi.” Ouais, là on peut parler d’un moment qui a changé ta vie ouais. »