Une attention très particulière à l’hygiène

Depuis 2018, Manu est installé au Japon. Dans son quotidien, il note de réelles différences entre le Japon et la France, à commencer par une activité qu’il apprécie particulièrement et qui ne se fait qu'au Japon, les bains de pieds publics. Souvent situés dans les régions thermales ou dans les villages, les bains de pieds publics sont un moment de détente où il est possible de s'asseoir, retirer ses chaussures et se détendre, les pieds dans de l’eau chaude. Une activité qui est d’autant plus réconfortante après une longue balade.

Dans la même catégorie, on retrouve les serviettes humides, souvent distribuées en fin de repas dans les restaurants. Froide l’été, chaude l’hiver, cette serviette est une attention particulière pour le bien-être du client qui peut se rafraîchir les mains et le visage. Et une mention spéciale pour les carafes d’eau dans les restaurants mises d’office sur table, un geste que Manu apprécie beaucoup.

Comment parler du Japon sans évoquer leurs toilettes futuristes. Ces “produits de fine technologie” sont dotés de multiples fonctionnalités. “Celle qui marque le plus quand on l'utilise la première fois, c’est le petit jet qui vous nettoie la partie du corps que je vous laisserai deviner. Alors, ça peut surprendre la première fois qu'on l'utilise, mais on y prend très vite goût, parce qu'on en ressort tout propre, et ça, c'est génial”, confie Manu.

Les spécificités du milieu urbain japonais

Le Japon est souvent qualifié de pays entre modernité et tradition. Et l'architecture des villes du pays y est sûrement pour quelque chose et notamment des temples que l'on trouve à chaque coin de rue. “On peut trouver des temples et des sanctuaires un peu partout dans les villes. Il y en a à tous les coins de rue, en plein milieu des bâtiments en béton. Il n’est pas rare de voir des gens, des citoyens japonais, venir prier dans ces temples”.

Autre fait surprenant : l’absence de poubelles en ville, un phénomène assez contradictoire quand on sait que le Japon est un pays très propre. “Quand on se balade, on est parfois un peu embêté avec nos déchets et il faut trimballer nos emballages sur nous”. Mais il y a une explication à cette absence. Le tri étant très important au Japon, le pays compte sur le civisme de ses habitants et des touristes et de la responsabilité individuelle pour bien traiter les déchets. Certains endroits comme les gares possèdent néanmoins des poubelles.





Des activités typiques du Japon

Le Japon est un pays de référence en matière d’activités originales, comme les purikura par exemple. Il s’agit de photomatons où il est possible de se costumer pour avoir un rendu photographique plus fun. “On va prendre des photos, surtout entre amis. Ensuite, on aura droit à plein d'effets, comme sur Photoshop. On peut changer les yeux, ajouter des oreilles de chat, par exemple, ajouter du texte, changer la couleur des cheveux, toutes ces choses-là, pour faire des photos un peu marrantes et se créer des bons souvenirs entre copains”, explique Manu.

Dans le même thème, on retrouve les gashapon, des distributeurs de capsules qui dissimulent des jouets à l'intérieur. On en trouve également en France mais ceux du Japon sont bien plus nombreux. “On en trouve très souvent dans les gares, et il y a même des boutiques de gashapon, avec des centaines de distributeurs, qui vont vous permettre d'acheter des objets divers et variés. On a par exemple des collections de campings, on a des porte-clés sushi, on a des collections d'insectes, tout ce qui passe par l'esprit créatif des Japonais”.

