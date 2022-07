9 questions très simples sur le rosé

“Il y a des rosés qui sont issus de blancs et du rouge”

“Le rosé, c'est un vin de plaisir, mais aussi un vin d'émotions. C'est tout simplement un vin qui provient d'un raisin noir dont on a recueilli le jus qui est coloré par la peau.Tout simplement.” Brut a posé des questions très simples sur le rosé à Florent Martin, chef sommelier au Peninsula Paris. “C'est quand même une signature provençale, le vin rosé. Après, on en produit à Sancerre, dans la Loire, en Suisse. Même les Autrichiens font du rosé. Mais toute l'imagerie provençale, le soleil, le maquis, la garrigue…” 5 choses étonnantes à savoir sur le vin

Pour l’expert, il n’y a pas vraiment de saisons pour boire du rosé, même si ce vin est plutôt considéré comme un alcool d’été. “On peut en boire l'hiver et d'ailleurs, il y a des vins de Bandol, des vins du sud de la France qui, par leur équilibre, leur consistance, leurs notions un peu épicées, conviennent bien à la cuisine d'hiver. Mais franchement, le rosé, par essence, c'est l'été, c'est désaltérant, c'est frais, c'est gourmand”. D’après lui, certains rosés peuvent eux aussi être considérés comme des grands crus. “Maintenant, tu trouves des rosés sur carte qui atteignent des prix équivalents à des grands bourgogne, à des grands bordeaux et qui, par leur expression, sont aussi fins et qui te donnent autant d'émotions.” Le vin est-il bon pour la santé ?