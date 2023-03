"C'est des gens qui sont un peu seuls, et là, ils partent avec le sourire”





À l’occasion de la Japan Expo, l’association Silver Geek a organisé un tournoi de e-sport réservé aux personnes âgées. Après quelques entraînements, Evelyne, Christiane, ou encore Eliane sont venues représenter le Val-d’Oise pour la compétition. “J’ai joué aux jeux vidéo pour la première fois il y a 3 mois, et depuis, on a fait quelques entraînements, 5 au total, en groupe et un peu toute seule à la maison, voilà. Et puis, on s’est un peu perfectionnées”, explique une participante.

“Ça me permet en même temps de sortir de ma bulle de confort, de jouer avec des gens, des personnes qui sont plus ou moins douées que moi, ça, c’est sûr.” Souvent isolés, participer à ce tournoi original permet aux personnes âgées de vaincre leur solitude. Chocobo, le présentateur et host de la compétition, explique : “C'est des gens qui souvent, malheureusement, sont un peu seuls. Leur journée, c’est un peu redondant. Il n’y a que des choses qu’ils ne comprennent pas parce que ce n’est pas leur génération. Et pourtant, ils se donnent à fond, ils s'entraînent, et là, ils vivent un moment exceptionnel, et ils partent avec le sourire.”

