À seulement 24 ans, Diego Alary ouvre son premier restaurant

"Faire à manger sur TikTok, ce n'est pas la même chose que faire à manger pour 500 couverts." À seulement 24 ans, il vient d'ouvrir son premier restaurant. Brut a rencontré l'ancien candidat de Top Chef Diego Alary.

Chef de cuisine et tiktokeur

Ancien candidat de Top Chef et Tiktokeur depuis cet été, Diego Alary vient d’ouvrir son restaurant au Wanderlust. Diego Alary raconte comment il a débuté sur tiktok : “Ça a commencé l'été dernier à Saint-Tropez, j'étais chef de cuisine pour Pharrell Williams et j'ai rencontré une personne qui bossait avec Jean Imbert, qui m'a un jour parlé de TikTok et qui m'a dit : “Il n'y a personne sur TikTok. Ça pourrait être grave cool.” Et je me suis pris un peu au jeu.” Il poste sa première vidéo qui fait un million de vues en quelques heures.

“Tous les gens qui sont là sont à fond dans le projet.”

Pour le chef, son succès s’explique par le fait d'être bien entouré, d'avoir une équipe soudée, que ce soit en cuisine, dans la salle aussi : “Tous les gens qui sont là sont à fond dans le projet. Faire à manger sur TikTok, ce n'est pas la même chose que faire à manger pour 500 couverts.”