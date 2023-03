Acné sévère : Mattéa témoigne





À 16 ans, Mattéa souffre d'acné sévère. Sur TikTok, elle raconte son quotidien.

“Je reçois énormément de commentaires du genre “calculatrice””

Mattéa a commencé à avoir un acné sévère il y a quelques mois, en raison du stress.

Depuis, son quotidien est devenu difficile. “J’ai envie d’un ferrero rocher”, “Mets une cagoule” ou ”Wesh un clavier” sont les insultes qu’elle reçoit le plus souvent sur son compte TikTok. Sur son compte, elle apparaît également en compagnie de son copain. Elle déclare à son propos : “J’avais peur qu’il me quitte pour une fille à la peau lisse.”

“Ce qui m’a poussée à continuer à poster des Tiktoks malgré les commentaires, c’est de donner de la force à des jeunes filles comme moi qui ne s’acceptent pas.”

Ce qui motive le plus Mattéa dans cette initiative, c’est de pouvoir inspirer d’autres personnes elles aussi atteintes d’acnée et les aider à s’accepter telles qu’elles sont. Elle explique : “Ce qui m’a poussée à continuer à poster des Tiktoks malgré les commentaires, c’est le fait que des jeunes filles comme moi ont autant ou moins de boutons que moi, mais qui malheureusement ne s’acceptent pas comme moi je le fais, et c’est juste pour leur donner de la force.”

Mattéa conclut en rappelant : “Je suis humaine, j’ai des sentiments, je ne suis pas juste une personne derrière un écran.”