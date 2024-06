Avec Adèle Exarchopoulous, Pierre Niney, Gilles Lellouche

Dans le film d'animation Vice Versa de Pixar, qui explore les émotions d'une adolescente, les acteurs français Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche prêtent leur voix à différentes émotions. Ils reviennent sur cette expérience et sur le défi de jouer une émotion en tant qu’acteur. Les acteurs de doublage font en effet face au défi de transmettre des émotions uniquement par leur voix.

Le trac, un moteur pour les acteurs





A propos de la peur et du trac, Pierre Niney se souvient de son expérience en jouant Phèdre à la Comédie-Française à 22 ans : "Le vertige de la première, j'ouvrais la pièce, ce vertige-là... Je crois que j'ai jamais re-eu ça." Mais une fois sur scène, "tu es dans ta passion, dans le plaisir de ton truc et tu oublies", ajoute-t-il. Pour Gilles Lellouche, l'énorme trac avant de monter sur scène est un véritable moteur. "Plus on avance, plus on a envie d'aller vers des choses qui nous font peur", explique-t-il. "Rester dans sa zone de confort, c'est ça le pire, en fait. La peur est un moteur génial, je pense."

Quelle est l'émotion la plus difficile à jouer ?





Interrogés sur l'émotion la plus facile ou difficile à jouer, les acteurs ont des avis partagés. Pour Adèle Exarchopoulos, c'est la surprise qui est la plus compliquée. Elle ajoute que la difficulté de jouer telle ou telle émotion dépend “surtout” des partenaires de jeu et de la qualité des dialogues : "Moi, je sais que je suis vachement dépendante des gens que j'ai en face de moi, comment la personne t'écoute, plutôt qu'’une’ émotion", précise-t-elle. Pierre Niney rattache cette question à une problématique “qui revient beaucoup” au théâtre : “Comment représenter l’ennui ou jouer l'ennui en tant qu’acteur sans être ennuyeux”, notamment dans les pièces de Tchekhov qui traitent beaucoup de ce thème.

Peur versus anxiété dans Vice-Versa 2





Le film Vice-Versa 2 explore la différence entre la peur, qui peut être un moteur poussant à l'action, et l'anxiété qui paralyse. "Le film fait la différence entre la peur qui peut être moteur, qui pousse à faire des choses, et l’anxiété, qui au contraire te paralyse. On bascule dans un truc qui est vraiment un handicap et qui est un grand sujet aujourd’hui, notamment chez les jeunes. L'anxiété, c'est pas fun du tout parce que ça te bloque complètement. Ce sont deux choses très différentes et c’est intéressant que le film en parle", souligne Pierre Niney. Un sujet d'actualité, alors que la santé mentale et l'anxiété chez les jeunes connaissent une croissance préoccupante.

Quant à leur méthode pour incarner les émotions à l'écran, les acteurs ont chacun leur approche. Pierre Niney n'a "pas vraiment de méthode appliquée à chaque film comme le font les Américains avec la méthode “Actor Studio”" mais au contraire, il adapte son jeu à chaque projet : "Le plaisir, c’est faire à chaque fois un peu différemment en fonction du personnage, du script et du metteur en scène".

Une chose est sûre : malgré le trac et les challenges, tous sont prêts à se lancer dès qu'un beau projet se présente. "La peur est un moteur génial” commente Gilles Lellouche. Pierre Niney conclut : “Quand il y a une bonne histoire ou un bon rôle, aussi stressant que ça puisse paraître, on a envie d’y aller parce qu’en fait on a envie de raconter une super histoire, faire un truc qu’on a jamais fait. Si on a l'impression qu'il y a un truc cool à faire, ça serait triste de refuser des challenges par peur".

