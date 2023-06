Pixar: interview d’Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste

“C’est très différent d'un tournage normal”





Pour le prochain film d’animation Pixar, "Élémentaire", Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste ont prêté leur voix au personnage respectif du feu et de l’eau. Ils parlent de leur expérience de doublage. “On est seul dans une cabine, il y a un chef de plateau et et on doit avoir la précision de se coller à ce lip-sync” explique l’actrice française, ajoutant : “Au début, tu as tendance à porter ta voix assez naturellement, mais en fait, c'est toute une autre technique dans laquelle il y a tout un autre process dans lequel il faut que tu t'intègres, dans le sens où c'est vraiment différent. Il faut forcer un peu les émotions, et ce qui te porte, c'est que tu passes ta journée avec les personnages, parce que tu es en permanence devant l'écran, avec le son, le mixage et tu refais, et tu refais, et tu refais, donc finalement, tu passes une semaine complète de 8h à 20h avec le personnage entièrement dans ton oreille et dans ton champ de vision.”

Vincent Lacoste partage cette idée que doubler un film est une expérience totalement différente de jouer dans un film. “C’est très différent aussi d'un tournage normal parce qu'il n'y a aucune attente. Sur un tournage, quand on est acteur,. on joue 2 heures par jour et sinon, on attend. Ce n'est pas une plainte, c'est comme ça. Là, c'est hyper intense, toute la journée où on double, on refait les choses 30 fois et puis tout doit passer par la voix, donc ça demande une concentration assez dingue. Moi, j'étais assez surpris: à la fin des journées, on est vraiment fatigués” confie l’acteur révélé dans les “Beaux gosses” de Riad Sattouf.

“Les Disney-Pixar, ce sont tellement des films qui m'ont formé”

Dans ce nouveau film Pixar, "Élémentaire", ils incarnent le feu pour Adèle Exarchopoulos et l’eau pour Vincent Lacoste, des personnages qui font écho à leurs caractères respectifs. “Ca évoque un peu des traits de caractère qu'on peut nous prêter ou des personnages qu'on a pu interpréter. Moi, c'est un personnage. assez sensible, assez émotif, très gentil... Voilà, sympatoche” déclare Vincent Lacoste. “Et moi cette petite flamme… On connaît tous quelqu'un comme ça, dont les intentions sont toujours bonnes, mais parfois, ça déborde, parfois, elle n'a pas la forme. Je peux me repérer un peu là-dedans. Et puis c'est quelqu'un de très, très famille” indique Adèle Exarchopoulos.

Faire une voix pour un Disney-Pixar, cela était une envie que les deux acteurs avaient en tête. “Pour moi, c'était un rêve. Tous mes proches peuvent en témoigner. J'ai cassé la tête de tout le monde pendant très, très, très longtemps. C'était vraiment un rêve” affirme l’actrice révélée dans le film “Adèle”. “Moi, je suis un méga fan de Pixar depuis que je suis tout petit. Donc ne serait-ce que de découvrir le film avant les autres et après, de le doubler, d'être ce personnage pour des enfants, je suis hyper content. 1001 Pattes, Toy Story, et tout, ce sont tellement des films qui m'ont formé en tant qu'enfant, puis adolescent, puis adulte, que j'ai l'impression que ça fait partie de moi, donc c'est génial maintenant d'être de l'autre côté” conclut Vincent Lacoste.

